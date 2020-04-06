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Индексы США 3 апреля закрылись падением в районе 1,5% на данных о безработице
07:36 06.04.2020 |
Основные фондовые индексы США в пятницу на закрытии торгов продемонстрировали снижение на более чем 1,5%, трейдеры оценивали данные о росте безработицы в стране и падении числа рабочих мест, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 1,67%, до 21055,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,53%, до 7373,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,52%, до 2488,56 пункта.
Ранее в пятницу минтруда США сообщило, что безработица в стране подскочила в марте до 4,4% с 3,5% в феврале, что стало рекордным приростом за 45 лет, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики впервые с сентября 2010 года уменьшилось - на 701 тысячу.
Кроме того, ранее стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта подскочило до рекордных за всю историю 6,648 миллиона, или на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели. А по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте сократилось впервые с 2017 года - на 27 тысяч.
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