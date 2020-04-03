Индексы США 2 апреля закрыли торги ростом 1,7-2,3%, поддержанным заявлениями Трампа по нефти

Крупнейшие фондовые индексы США на закрытии торговой сессии продемонстрировали рост на примерно 1,7-2,3%, свидетельствуют данные бирж.

Индексы росли несмотря на очередную слабую статистику по рынку труда, которая показала рекордные 6,6 миллиона первичных заявок на пособие по безработице. С другой стороны, удержало биржи от падения резкое удорожание нефти на 20%.

По состоянию на 23.05 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 2,24%, до 21413,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,72%, до 7487,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,28%, до 2526,90 пункта.

Резкий скачок нефтяных цен на 20-25% поддерживает торги региона. Удорожание нефти марки Brent достигало ранее 40%, WTI - около 30%. Этот рост был спровоцирован заявлением президента США Дональд Трампа, который выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей или больше.

Ранее минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта подскочило на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,307 миллиона и составило 6,648 миллиона. Рост количества заявок стал максимальным за всю историю наблюдений. До скачка нефтяных цен индексы также росли, вопреки негативной статистике.

В пятницу трейдеры ожидают статистику по безработице в США от минтруда страны. Аналитики прогнозируют, что безработица в марте выросла до 3,8% с 3,5% в феврале, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 100 тысяч после роста на 273 тысячи.