Биржи АТР 2 апреля не показывают определенной динамики на рисках вокруг коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно, инвесторы оценивают влияние коронавируса на экономику региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,33%, до 2743,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1668,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,09%, до 23065,02 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,26%, до 18019,53 пункта, южнокорейский KOSPI растет на 0,88%, до 1700,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 1,46%, до 5182,6 пункта.

Опасения по поводу экономического воздействия пандемии коронавируса, которая в центре внимания инвесторов в последние недели, продолжают оказывать давление на настроения участников рынка. Быстрое распространение вируса в мире привело к радикальным мерам со стороны властей, таким как остановки производств и закрытие границ, которые привели к экономическому спаду во многих регионах.

"Несмотря на то что мы считаем, что рынки более или менее стабилизировались, и вы вряд ли увидите очень резкие скачки, ... прогноз на второй квартал будет в основном зависеть от того, как в действительности будет распространяться уровень инфицирования в США и в Европе", - заявил телеканалу CNBC главный региональный директор по инвестициям UBS Wealth Management Келвин Тай (Kelvin Tay).

Некоторого оптимизма рынкам добавляет тот факт, что в Китае пик заболеваемости коронавирусом прошел, и многие предприятия начинают восстанавливать свою деятельность. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено. В Китае уже выздоровели более 93% инфицированных.