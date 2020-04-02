Рынок акций США 1 апреля закрылся падением, Dow Jones снизился на 4,44%

Фондовый рынок США завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, финансов и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 4,44%, индекс S&P 500 подешевел на 4,41%, индекс NASDAQ Composite опустился на 4,41%.

В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила о первом снижении числа рабочих мест в частных компаниях США с 2017 года. Показатель за март снизился на 27 тысяч после роста на 179 тысяч в феврале. По данным компании, показатель стабильно показывал рост на протяжении последних десяти лет, за исключением сентября 2017 года.

Трейдеры также оценивают заявление Трампа по поводу коронавируса. В ночь на среду президент заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 188 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3,8 тысячи человек.

Снижение в первый день торгов второго квартала следует после одного из худших результатов для американских рынков, зафиксированных в январе — марте. Первый квартал 2020 года стал худшим для S&P 500 с 2008 года (падение на 20%) и Dow Jones – с 1987 года (падение 23%).