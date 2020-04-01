Индексы США 31 марта вернулись к падению на 1-2% на фоне возврата опасений по последствиям COVID-19

Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии продемонстрировали негативную динамику, связанную с возвращением опасений инвесторов по экономическим последствиям из-за коронавируса и ожиданиями итогов первого квартала, который обещает быть худшим с 2008 года или даже с 1987 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) на 1,85%, до 21914,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,02%, до 7694,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,83%, до 2578,52 пункта.

Это стало худшим первым кварталом для S&P 500 с 2008 года (падение на 20%), Dow Jones – с 1987 года (падение 23%). Падение NASDAQ оказалось самым умеренным среди крупнейших американских индексов – 14% за первый квартал 2020 года.

Сразу после открытия при этом индексы снижались в пределах 1%, а затем перешли к росту.

Рынок во вторник сначала слабо рос после появления данных от аналитической компании Conference Board. Согласно им, индекс доверия потребителей в США в марте опустился слабее ожиданий — до 120 пунктов с февральских 132,6 пункта, хотя аналитики прогнозировали снижение до 110 пунктов с первоначального значения февраля в 130,7 пункта.

Однако к концу торгов индексы стали падать, когда по итогам конференции губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо стало понятно, что коронавирус продолжает активно распространяться в США и только в одном этом штате количество заразившихся – более 75 тысяч, а количество смертей увеличилось до 1,5 тысяч.

От более резкого падения рынок удерживают меры, которые правительство США предпринимает для поддержки экономики. В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. Кроме этого, Федеральная резервная система США продолжает поддерживать ликвидность фондового рынка за счет выкупа ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое необходимо. Более того, Трамп призвал конгресс выделить еще 2 триллиона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ,в мире заражены уже более 690 тысяч человек, более 33 тысяч скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах превысило 150 тысяч, скончались от вируса почти 2,8 тысячи американцев.