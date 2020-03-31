Биржи АТР 31 марта закрылись преимущественно ростом вслед за американскими площадками

Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 2756,46 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 1670,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,9%, до 23603,48 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,2%, до 18917,01 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,88%, до 1754,64 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 2,02%, достигнув 5076,8 пункта.

Инвесторы обратили внимание на рост фондовых бирж США, которые прибавили более чем 3% по основным индексам. Такая положительная динамика наблюдалась после того, как президент страны Дональд Трамп в пятницу подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стабилизации экономики на фоне пандемии коронавируса.

Аналитики при этом не считают, что на мировых рынках уже началось восстановление.

"Несмотря на некоторую стабилизацию на рынках, неопределенность продолжает сохраняться, поскольку случаи заражения вирусом COVID-19 только увеличиваются", — сказал агентству Асошиэйтед Пресс представитель Mizuho Bank Чжу Хуани (Zhu Huani), предостерегая от слишком чрезмерного оптимизма.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.