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Рынок акций США 30 марта закрылся ростом, Dow Jones прибавил 3,19%
07:53 31.03.2020 |
Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 3,19%, индекс S&P 500 вырос на 3,35%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 3,62%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Johnson & Johnson, которые подорожали на 9,85 п. (8,00%), закрывшись на отметке в 133,01. Котировки Merck & Company Inc выросли на 5,22 п. (7,28%), завершив торги на уровне 76,95. Бумаги Microsoft Corporation выросли в цене на 10,53 п. (7,03%), закрывшись на отметке 160,23.
Принятые в США меры поддержки экономики на фоне кризиса из-за распространения коронавируса поддержали торги. Так, в прошлую пятницу американский президент Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. При этом наиболее высокими темпами заболевание продолжает распространяться по территории США. По данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах превысило 140 тысяч, скончались от вируса почти 2,5 тысячи американцев.
Распространение заболевания связано с введением карантинных мер во многих странах мира, что затрагивает производство, торговлю и туризм. В связи с этим рынки ожидают от властей государств меры поддержки экономики, а аналитики дают свои оценки по негативному влиянию ситуации на динамику ВВП отдельных стран и мира в целом.
"Сейчас нельзя оценить краткосрочное направление рынков в условиях такой сильной неопределенности", - приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного менеджера Bahnsen Group Дэвида Бансена (David Bahnsen).
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