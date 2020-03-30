Биржи АТР, кроме Австралии, 30 марта закрылись в минусе на опасениях за мировую экономику

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов в понедельник на фоне сохраняющихся опасений экономического влияния коронавируса в глобальном масштабе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,9%, до 2747,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,11%, до 1657,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,32%, до 23175,11 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,04%, до 1717,12 пункта, японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,57%, до 19084,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 7%, до 5181,4 пункта.

Текущие данные говорят о том, что ситуация с пандемией, в частности, в Китае, откуда новый коронавирус и начал разлетаться по миру, уже стабилизируется, но рост числа заболевших в других местах планеты пока не прекращается, а принимаемые в связи с этим властями отдельные меры чреваты снижением экономических показателей.

"Рынки в Азии реагируют на опасения по поводу влияния ситуации с коронавирусом на экономику Европы и Северной Америки, а не на цифры заболеваемости в Азии", - пояснил в связи с этим агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Credit Suisse Суреш Тантия (Suresh Tantia).

В то же время поддержку рынку Австралии оказало ослабление нацвалюты, а также новости о планируемых мерах поддержки экономики. Так, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил в понедельник, что власти выделяют 130 миллиардов австралийских долларов (порядка 80 миллиардов долларов США) на выплату зарплат работникам, чьи компании оказались в уязвимом положении во время эпидемии коронавируса.