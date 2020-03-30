Финансовые новости
- |
- 30.03.20
- |
- 19:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР, кроме Австралии, 30 марта закрылись в минусе на опасениях за мировую экономику
12:17 30.03.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов в понедельник на фоне сохраняющихся опасений экономического влияния коронавируса в глобальном масштабе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,9%, до 2747,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,11%, до 1657,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,32%, до 23175,11 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,04%, до 1717,12 пункта, японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,57%, до 19084,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 7%, до 5181,4 пункта.
Текущие данные говорят о том, что ситуация с пандемией, в частности, в Китае, откуда новый коронавирус и начал разлетаться по миру, уже стабилизируется, но рост числа заболевших в других местах планеты пока не прекращается, а принимаемые в связи с этим властями отдельные меры чреваты снижением экономических показателей.
"Рынки в Азии реагируют на опасения по поводу влияния ситуации с коронавирусом на экономику Европы и Северной Америки, а не на цифры заболеваемости в Азии", - пояснил в связи с этим агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Credit Suisse Суреш Тантия (Suresh Tantia).
В то же время поддержку рынку Австралии оказало ослабление нацвалюты, а также новости о планируемых мерах поддержки экономики. Так, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил в понедельник, что власти выделяют 130 миллиардов австралийских долларов (порядка 80 миллиардов долларов США) на выплату зарплат работникам, чьи компании оказались в уязвимом положении во время эпидемии коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Денег МВФ пока не будет: Как «слуги» Коломойского убивали рейтинг Зеленского в Раде
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла «антиколомойский» закон в первом чтении
|Тройная угроза из Кремля. Как Путин будет принуждать Зеленского к плану Ермака
|Пленки Лероса: Сможет ли Зеленский отправить Ермака в отставку
|Война на Донбассе. Как оккупанты делают коронавирус своим «биологическим оружием»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аналитик: в марте майнеры больше продавали биткоинов, чем добывали
|НБУ передал банкам еще 180 миллионов наличных долларов
|Депозитные ставки для физлиц 30.03.20
|Курс доллара 30 марта корректируется к другим основным валютам после продолжительного снижения
|Налоговый комитет Рады поддержал «антиколомойский» законопроект
|Верховный суд перенес слушание по иску Суркисов против ПриватБанка
Это интересно
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция
|У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X
|Педофилы-сатанисты, кокаин и коровья моча. Дюжина конспирологических теорий о коронавирусе