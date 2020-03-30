Фондовые индексы США на закрытии торгов 27 марта опускались на 3-4%

Ведущие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов опускались на 3-4% после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные биржи.

Негативное влияние на торги оказала негативная макростатистика, которая добавила инвесторам пессимизма.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,12%, до 21 621,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,72%, до 7507,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,77%, до 2541,45 пункта.

Американские индексы ранее поднимались три торговые сессии подряд на фоне принимаемых мер поддержки экономики США в связи с коронавирусом. Сенат США в среду одобрил законопроект о выделении 2 триллионов долларов на эти цели. Кроме того, накануне страны G20 пообещали вложить более 5 триллионов долларов в мировую экономику.

Однако в пятницу на торги влияла уже макростатистика. В частности, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, уменьшился до 89,1 пункта с уровня февраля в 101 пункт. Снижение стало самым сильным с кризиса 2008 года.

Кроме того, ранее стало известно, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона. Минтруда страны уточнило, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года. В это же время минторговли страны подтвердило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале на уровне 2,1%.