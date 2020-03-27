Биржи АТР в основном растут 27 марта в надеждах на дальнейшие стимулирующие меры

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в "зеленой зоне" на надеждах на дальнейшие меры со стороны правительств по стабилизации мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,41% - до 2803,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,11%, до 1720,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,21%, до 23634,14 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 2,55%, до 19137,83 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 1,48% - до 1711,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем снижался на 3,38%, до 4929,4 пункта.

Инвесторы с надеждой следят за правительствами и центробанками разных стран, ожидая от них новых стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от распространения коронавируса, особенно после того, как данные по безработице в США выросли до рекордного уровня. Накануне министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта составило 3,283 миллиона, что явилось максимальным показателем за всю историю наблюдений.

Ожидается, что Палата представителей США позднее в пятницу проведет голосование за пакет финансовой помощи в размере 2 триллионов долларов. В среду законопроект был единогласно одобрен сенатом США.

"Я не уверен, какие меры еще остались, но реакция на рынках показывает, что некоторые трейдеры надеются на большее стимулирование, полагая, что рынок немного распродан", - приводит агентство Рейтер слова валютного стратега Daiwa Securities Юкио Ишидзуки (Yukio Ishizuki).