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Индексы США 26 марта росли на 6%, несмотря на статистику по безработице
07:53 27.03.2020 |
Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов росли в среднем на 5-6%, несмотря на рекордный рост числа заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 6,24%, до 22523,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 5,6%, до 7797,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,27%, до 2630,71 пункта. Стоит отметить, что индексы DJIA и S&P 500 показывают рост три торговые сессии подряд.
Ранее стало известно, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3,001 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона. Минтруд страны уточнил, что такой рост является максимальным за всю историю наблюдений. До сегодняшнего дня максимальным показателем был рост на 695 тысяч в октябре 1982 года. В это же время министерство торговли страны подтвердило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале на уровне 2,1%.
При этом оптимизм на рынках сохраняется после того, как сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
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