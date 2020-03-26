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Биржи АТР 26 марта не показывают определенной динамики на новостях из США
08:02 26.03.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно, - инвесторы оценивают меры поддержки со стороны США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 2776,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,34%, до 1709,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 23401 пункто, в японский индекс Nikkei 225 - на 3,59%, до 18852,65 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,97% - до 1721,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,68%, до 5131,9 пункта.
Сенат США в среду принял законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса. Однако инвесторы предпочитают осторожность в ожидании подробностей.
Японский индекс тем временем наиболее активно снижается, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста на последних сессиях.
"В японских акциях преобладает фиксация прибыли после роста на последних сессиях. Это недавнее ралли считается краткосрочным выкупом, а в долгосрочной перспективе инвесторы будут проявлять осторожность", - прокомментировали агентству Рейтер аналитики Okasan Online Securities. По их словам, ситуация на рынках остается напряженной, так как нет никаких признаков того, что распространение коронавируса замедляется.
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