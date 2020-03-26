Финансовые новости
- |
- 26.03.20
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индексы США 25 марта закрылись в основном слабым ростом на фоне общей коррекции
07:52 26.03.2020 |
Ведущие фондовые индексы США в среду на закрытии торгов в основном росли на фоне общей рыночной позитивной динамики, связанной с достижением соглашения администрации и конгресса по законопроекту о преодолении экономических последствий от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Новость о грядущем принятии пакета мер на 2 триллиона долларов заставила рынок расти. Однако, в сравнении с днем ранее, когда рост был более 11%, биржи замедлились, что связано с общей коррекцией.
По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,91%, до 21101,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,74%, до 2465,42 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ продемонстрировал мягкое снижение на 0,52%, до 7379,03 пункта.
Накануне лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сообщил, что им и администрации США удалось достичь договоренностей по законопроекту, который активно обсуждался все последние дни. Сенат США в среду, как ожидается, примет пакет помощи в объеме около 2 триллионов долларов для поддержки граждан страны и экономики в связи с пандемией коронавируса.
Кроме этого, рынок абсорбирует новость, которая появилась двумя днями ранее. В понедельник Федрезерв заявил, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо. До этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 413 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались. В США, по последним данным, скончались более 800 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 60 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В оппозицию и обратно. Зачем Тимошенко опять подставляет плечо Зеленскому
|Совета по Донбассу пока не будет
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней до 24 апреля – Шмыгаль
|Коронавирусный феодализм: Как эпидемия и олигархи сделают Зеленского слабым в регионах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 26 марта дешевеет после роста до двухнедельного максимума
|Доллар дешевеет 26 марта в ожидании статистики по безработице в США
|Биржи АТР 26 марта не показывают определенной динамики на новостях из США
|Индексы США 25 марта закрылись в основном слабым ростом на фоне общей коррекции
|Нацбанк воздержался от продажи валюты на межбанке второй день подряд
|НБУ 25 марта обменял $130 млн наличной валюты на безналичную
|Нацбанк отложил требование к формированию буфера капитала для банков
Это интересно
|Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель
|В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов
|OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету
|Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
|Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
|Intel представила самый мощный нейроморфный процессор