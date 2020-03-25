Биржи АТР 25 мрта закрылись ростом на 2-8% на фоне новых мер США по стабилизации экономики

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду ростом на 2,2-8,13% на фоне сообщений о новых мерах по стабилизации экономики в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,2% - до 2781,59 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,92%, до 1714,86 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 3,81%, до 235275,19 пункта, южнокорейский KOSPI - на 5,89% - до 1705,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 5,54%, до 4998,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 8,13%, до 19547,5 пункта.

Оптимистичным настроениям инвесторов способствует достижение соглашения администрацией президента США и сенатом о дополнительных мерах стабилизации экономики, о чем сообщили в среду СМИ.

Директор по инвестициям Vertium Asset Management Джейсон Тей (Jason Teh) сказал агентству Рейтер, что данное соглашение действительно положительно повлияло на рынки, но как только проект будет одобрен, возникнет новый вопрос о том, как его реализовать.

Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы в среду достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка 2 триллиона долларов. Законопроект, по данным издания Washington Post, предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в 1,2 тысячи долларов. Кроме того, пакет включает 367 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, создание фонда на 500 миллиардов долларов для помощи промышленности, городам и штатам, значительное увеличение страхования от безработицы, а также выделение 130 миллиардов долларов для больниц.

Также росту способствовало сообщение Китая о снижении числа новых подтвержденных случаев коронавируса в среду, так как количество ввезенных инфекций снизилось, а переданных внутри страны не было.