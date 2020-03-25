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Dow Jones пережил крупнейший рост за 90 лет
08:04 25.03.2020 |
Ведущие фондовые индексы США на закрытии торгов во вторник росли на 8-11% на фоне общей рыночной позитивной динамики, связанной с мерами ФРС и заявлениями президента Дональда Трампа о стремлении вернуть американцев на рабочие места к апрелю, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 11,26%, до 20685,04 пункта (в процентном отношении это самый высокий рост с 1933 года), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 8,12%, до 7417,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 9,35%, до 2446,70 пункта.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы открыть страну к Пасхе, 12 апреля, сняв ограничения на экономику и на связи с внешним миром, введенные в связи с коронавирусом.
Кроме этого, рынок абсорбирует новость, которая появилась днем ранее. В понедельник Федрезерв заявил, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо. До этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.
В результате это простимулировало не только рост на биржах США, но и по всему миру. В частности, основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника ростом на 8-11,5%.
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