Биржи АТР 24 марта закрылись коррекционным ростом в пределах 9%

Рынки Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись коррекционным ростом в пределах 9% после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,34% - до 2722,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,1%, до 1666,22 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 4,42%, до 22655,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 8,60% - до 1609,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 4,17%, до 4735,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 7,04%, до 18077,50 пункта. По итогам торгов понедельника, биржи АТР закрылись снижением на 3-6%.

Оптимистичные настроения инвесторов во вторник связаны с мерами, предложенными Федеральной резервной системой (ФРС) США. В понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.

Тем не менее, аналитики считают, что рост рынков во вторник - это временно, так как несмотря на меры по стабилизации экономики, принимаемые мировыми центральными банками, инвесторы все еще опасаются последствий пандемии коронавируса.

"Мы еще увидим, как рынки будут падать и снова расти, так как эпидемия пока не закончилась", - сказал агентству Асошиэйтед Пресс брокер Okasan Securities Шиничи Ямамото (Shinichi Yamamoto).