Биржи АТР 23 марта закрылись преимущественно снижением на опасениях мировой рецессии

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в основном снижением на 3-6% из-за рисков мирового экономического спада, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,11% - до 2660,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,26%, до 1631,88 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 4,86%, до 21696,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 5,34%, до 1482,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 5,62%, до 4546 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 тем временем вырос на 2,02%, до 16887,78 пункта.

Инвесторы с нарастающим беспокойством оценивают экономические последствия пандемии нового типа коронавируса. Агентство Рейтер отметило, что гонконгский индекс показал самое большое однодневное падение с 6 февраля 2018 года.

Глава по распределению акций UBS Австралия Джордж Канаан (George Kanaan) заявил агентству, что глобальные финансовые рынки охвачены страхом, который вряд ли скоро ослабнет, несмотря на скоординированные усилия правительств и центробанков по всему миру. "Я на финансовых рынках 27 лет, и я никогда не видел ничего подобного", - сказал аналитик.

По последним данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.