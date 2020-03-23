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Индексы США 20 марта вернулись к падению на 3,6-4,6% на фоне последствий коронавируса
07:26 23.03.2020 |
Ведущие фондовые индексы США на закрытии торгов в пятницу падали на 3,6-4,6% на фоне общей рыночной волатильности из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 4,62%, до 19160 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,75%, до 6882,137 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,56%, до 2333,57 пункта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.
С начала марта обеспокоенность вокруг коронавируса и темпов его распространения в мире за пределами Китая усилилась. Мировые центробанки продолжают принимать экстренные меры для поддержки экономики. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США уже дважды за текущий месяц понизила ключевую ставку, которая на данный момент находится на уровне в 0-0,25%. Банк Англии также два раза в марте неожиданно понизил ставку.
Конгресс США обсуждает в настоящее время беспрецедентный пакет поддержки экономики более чем на 1 триллион долларов, включая поддержку авиакомпаний.
"Этот эффект связан как с центробанками, так и с мерами властей, сигнализирующими об их желании сделать все от них зависящее. Но в целом я не думаю, что эти меры означают, что худшее позади, и что вскоре ситуация вернется к норме", - сказал агентству Рейтер старший рыночный экономист Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).
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