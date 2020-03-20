Биржи АТР 20 марта закрылись ростом вслед за подъемом рынков США

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом в пятницу на фоне подъема бирж США, произошедшего после объявления Федрезервом мер поддержки экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,61% - до 2745,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,28%, до 1704,46 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 5,91%, до 22805,07 пункта, южнокорейский KOSPI - на 7,44%, до 1566,15 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,70%, до 4816,6 пункта.

Торги на бирже Японии не проводились в связи с национальным праздником. По итогам четверга японский индекс Nikkei 225 сократился на 1,04%, до 16552,3 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на то, что ведущие фондовые индексы США в четверг после падения на 1,4% в начале торгов закрылись ростом в 0,9-2,2%. ФРС США в начале недели повторно опустила ставку до рекордно низкого уровня 0-0,25%, а также выделила в четверг более 1 триллиона долларов в рамках покупки казначейских обязательств.

"Скорость и настойчивость, с которыми власти разрабатывают меры смягчения экономических последствий вируса, чтобы быстро стабилизировать экономику, отчасти сработали", - сказал Ассошиэйтед Пресс глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).