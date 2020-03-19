Биржи АТР 19 марта закрылись преимущественно падением на опасениях глобальной рецессии

Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно падением в четверг на фоне роста опасений по поводу глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,98% — до 2831,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,28%, до 1682,93 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index обвалился на 2,6%, до 21709,13 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,04%, до 16552,83 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 8,39% — до 1457,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,44%, до 4782,94 пункта.

Инвесторы распродают свои активы в надежде на сохранение денег в валюте из-за недоверия к мерам по стабилизации экономики после распространения коронавируса.

"Предложение властей Европы поддержать ликвидность на рынках ослабило опасения в ходе утренних торгов, но продлилось это недолго, так как опасения трейдеров по поводу коронавируса только растут, хотя кажется, что вирус просто немного серьезнее простуды ", — сказала агентству Франс Пресс главный стратег Toyo Securities Рюта Оцука (Ryuta Otsuka).

Федеральная резервная система (ФРС) США ранее объявила о новой программе покупки на рынке краткосрочного долга в виде коммерческих бумаг, чтобы поддержать ликвидность. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также в среду запустил программу срочных закупок облигаций на сумму 750 миллиардов евро для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса.