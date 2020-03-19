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Биржи США 18 марта закрылись обвалом на 5,5-7,8% на общей волатильности и опасениях рецессии
07:49 19.03.2020 |
Ведущие фондовые индексы США в среду ускорили снижение до 5,5-7,8% на фоне общей рыночной волатильности и падений нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 6,29%, до 19902,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 8,31%, до 6929,922 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 7,75%, до 2333,06 пункта.
Падение на американских фондовых биржах продолжается в свете распространения коронавируса. В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 8 тысяч скончались. Трейдеры опасаются, что пандемия может привести не просто к замедлению роста мировой экономики, но и к рецессии.
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