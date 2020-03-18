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Биржи АТР 18 марта закрылись в минусе в пределах 6,5%
11:51 18.03.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись падением в пределах 6,5% после того, как меры властей США не смогли ослабить опасения мировых инвесторов по поводу экономических последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,83% - до 2728,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,55%, до 1678,25 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 4,2%, до 22291,82 пункта, южнокорейский KOSPI - на 4,86%, до 1591,20 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,68%, до 16726,55 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 - на 6,43%, до 4953,2 пункта.
Биржи Азии в ходе торгов демонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне заявления властей США о новых мерах поддержки экономики. Тем не менее, к концу торгов опасения за перспективы мировой экономики стали преобладать, и рынки ушли в "красную" зону.
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила во вторник, что меры финансирования для стабилизации экономики будут соответствовать тем, что были предприняты во время кризиса 2008 года, так как в последние торговые сессии опасения по поводу рецессии усиливались. Министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что ФРС благодаря новым мерам сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке.
"Объявленные меры превышают пакет объемом 787 миллиардов долларов, выделенный властями США после банкротства банка Lehman Brothers, поэтому если говорить об объемах, то они, конечно, гораздо больше. Тем не менее, ситуация на фондовых рынках по прежнему зависит от опасений по поводу распространения коронавируса",- сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).
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