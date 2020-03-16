Индексы США 13 марта закрылись коррекционным ростом в 4-7,7% после обвала днем ранее 10%

Американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу закрылись коррекционным ростом 4-7,7% после обвала днем ранее почти на 10%, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 7,06% - до 22691,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 6,59%, до 7755,523 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,93%, до 2578,24 пункта.

Уже после официального закрытия биржи, когда торги перешли в электронный режим, индексы продолжили свой рост. Dow Jones - на 9,31%, NASDAQ - на 9,34%, S&P - на 8,18%.

В четверг американские индексы обвалились почти на 10% на фоне общей паники, связанной с коронавирусом. Замедлить падение не смогли даже меры поддержки, объявленные ФРС США. Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении в марте еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов.

Несмотря на пятничный позитив, аналитики предупреждают, что на рынках сохраняется высокая волатильность, и говорить об устойчивом росте пока рано.