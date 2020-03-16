Финансовые новости
- |
- 16.03.20
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индексы США 13 марта закрылись коррекционным ростом в 4-7,7% после обвала днем ранее 10%
07:39 16.03.2020 |
Американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу закрылись коррекционным ростом 4-7,7% после обвала днем ранее почти на 10%, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 7,06% - до 22691,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 6,59%, до 7755,523 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,93%, до 2578,24 пункта.
Уже после официального закрытия биржи, когда торги перешли в электронный режим, индексы продолжили свой рост. Dow Jones - на 9,31%, NASDAQ - на 9,34%, S&P - на 8,18%.
В четверг американские индексы обвалились почти на 10% на фоне общей паники, связанной с коронавирусом. Замедлить падение не смогли даже меры поддержки, объявленные ФРС США. Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении в марте еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов.
Несмотря на пятничный позитив, аналитики предупреждают, что на рынках сохраняется высокая волатильность, и говорить об устойчивом росте пока рано.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торговля на соплях. Превратится ли Зеленский из-за эпидемии в коронавирусного «барыгу»
|Рада переходит в режим работы в комитетах до 3 апреля - спикер
|Бунт в «Слуге народа». К чему приведет противостояние Ермака с «раскольниками»
|Позитив недели. ВМС Украины усилят американскими катерами типа Mark VI
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка - банк
|Доллар 16 марта ускорил снижение к мировым валютам на смягчении монетарной политики ФРС
|НБУ 16 марта продал на аукционе $130,5 млн по 26,5425 грн/$1
|Количество договоров страхования «Зеленая карта» в Украине за январь 2020г. возросло на 40,74%
|Страховщики-члены МТСБУ за январь 2020 года увеличили сбор платежей по ОСАГО на 29,3%, выплаты - на 17,3%
|Справочный курс гривны 16 марта понижен на 35,35 коп до уровня 26,4203 грн/$1
|Биржи АТР закрылись 16 марта снижением в пределах 10% на опасениях вокруг коронавируса
Это интересно
|Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
|Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд
|Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4
|Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире
|Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров
|Вьетнамская группировка годами атаковала других киберпреступников
|Редчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказался