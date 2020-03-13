Биржи АТР 13 марта снижаются до 7% на фоне падения рынков США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу падают до 7% на фоне обрушения бирж США на 9,5-10% после запрета на въезд в страну из Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.51 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 3,32% - до 2826,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,54%, до 1754,11 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 5,78%, до 22904,28 пункта, южнокорейский KOSPI - на 6,89% - до 1707,87 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 7,43%, до 17180,56 пункта. На этом фоне австралийский S&P/ASX 200 снижается умеренно - на 0,52%, до 5277,2 пункта,

В четверг американский президент Дональд Трамп сообщил о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы (кроме Великобритании) из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта. В этот день биржи США закрылись падением на 9,5-10%, что стало худшей динамикой с 1987 года. Фондовые индексы Европы упали на 11-16,6%.

Коронавирус продолжает оставаться одним из основных рисков на рынке, поскольку карантинные меры, принимаемые рядом стран, сдерживают экономику, влияя на производство, поставки, торговлю и туризм. В мире заражены уже более 120 тысяч человек в более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, а также Испании, Франции, Германии и Великобритании.

"Любой, кто скажет вам, что знает, сколько это всё продлится, ошибается. Неопределенность связана с попытками выяснить, как взять ситуацию с вирусом под контроль, и это может занять дни, недели или месяцы", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение старшего инвестиционного аналитика Wells Fargo Private Bank Адама Табака (Adam Taback).