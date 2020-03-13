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Фондовые биржи в США пережили крупнейшее падение с 1987 года
07:51 13.03.2020 |
Индексы США закрылись в четверг серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
Такое резкое падение бирж за один день стало вторым худшим в истории США, после "черного понедельника" 1987 года. Даже в Великую депрессию таких провалов не происходило.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 9,33%, до 21355,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 7,85%, до 7327,453 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 4,54%, до 2510,48 пункта.
Уже после официального завершения торгов (16.05) Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99% - 23552,27.
Это произошло несмотря на то, что в середине дня основные американские фондовые индексы почти вдвое замедлили темпы падения после того, как Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте, свидетельствуют данные торгов.
Однако буквально через пару часов биржи вновь устремились вниз.
Давление на биржи в четверг оказало заявление Дональда Трампа о введение 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта. На этом фоне американские биржи открылись падением на 7% и были приостановлены на 10 минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на 7%.
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