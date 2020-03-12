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Биржи АТР падают в пределах 7% после запрета США на въезд из Европы
07:58 12.03.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг до 7% после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о временном запрете на въезд из Европы в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.47 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,34% - до 2928,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1826,73 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 3,81%, до 25269,06 пункта, южнокорейский KOSPI - на 4,02% - до 1831,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 6,76%, до 5339,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 3,83%, до 18672,51 пункта.
В ночь на четверг Трамп заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней, кроме Великобритании. Данные меры приняты в связи с распространением в регионе коронавируса, поскольку, по словам Трампа, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся вирус. Позднее министерство внутренней безопасности страны сообщило, что решение о запрете на въезд для лиц из европейских стран касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Оно также не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, и ближайшим родственникам граждан США.
Распространение коронавируса COVID-2019 за пределами Китая стремительно продолжается. Число зараженных в Китае достигло 80,79 тысячи. В Италии зафиксировано 12 тысяч случаев заражения, в Южной Корее - 7,87 тысячи, в Иране - 9 тысяч. В Германии насчитывается 1,5 тысячи заболевших коронавирусом, во Франции - 2,3 тысячи, в Испании - 2 тысячи.
"Запрет на путешествие с Европой определенно был для всех сюрпризом. Мы уже знаем о значительном влиянии (коронавируса - ред.) на экономику, и эти дополнительные меры только умножат воздействие на деловую сферу. Рынки это не учитывали, и это огромный экономический ущерб", - цитирует агентство Рейтер мнение главы отдела исследований по Азии ANZ в Сингапуре Хун Го (Khoon Goh).
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