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Биржи США закрылись падением на 4,5 - 5,6% на заявлении о пандемии коронавируса
07:46 12.03.2020 |
Индексы США на закрытии торгов в среду обрушились на 4,5 - 5,6% из-за опасений по коронавирусу, свидетельствуют данные бирж.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 5,63%, до 23610,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 4,64%, до 7956,465 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 4,54%, до 2751,4 пункта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
После этого объявления биржи США, которые отыгрывали падения предыдущих дней, вновь перешли в "красную зону".
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