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Индексы США 10 марта закрылись ростом 3,9-4,7% на фоне обещаний поддержки экономики
07:41 11.03.2020 |
Индексы США на закрытии биржи во вторник оказались в "зелёной зоне" с ростом в диапазоне 3,9-4,7%, это произошло на фоне обещаний правительства США поддержать экономику и общей коррекции рынка, свидетельствуют данные торгов.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что администрация окажет поддержку ряду отраслей, в частности, авиационной и круизной индустриям, несущим потери из-за коронавируса.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 4,74%, до 24980,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 4,74%, до 8327,313 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,88%, до 2853,23 пункта.
"Инвесторы пытаются найти признаки того, что в конце туннеля есть свет. Если они получат какие-нибудь признаки того, что этот коронавирус не так разрушителен с экономической точки зрения, то рынок может вырасти", - отметил глава инвестиционной компании 50 Park Investments Адам Сархан (Adam Sarhan), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Кроме того, трейдеры ожидают, что мировые центральные банки примут меры поддержки экономики. Позднее на текущей неделе пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), а 17-18 марта пройдет встреча Федеральной резервной системы США. При этом 3 марта на внеплановом заседании ФРС понизила процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%.
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