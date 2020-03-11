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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые биржи АТР закрылись ростом на 1-3% после распродаж ранее

12:04 10.03.2020 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись достигавшим 3% коррекционным ростом после ощутимого снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,82%, до 2996,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,42%, до 1887,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,41%, до 25392,51 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,85%, до 19867,12 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,42%, до 1962,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,11%, до 5939,6 пункта.

Во вторник на биржах Азии отмечался коррекционный рост после распродаж днем ранее, достигавшим 7%. Такая ситуация была связана с обрушением мировых цен на нефть примерно на 30% после того, как страны ОПЕК+ в пятницу не смогли договориться ни об изменении параметров существующего соглашения, ни о его продлении после марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу.

"Индекс Nikkei потерял более 4% в начале торгов, но постепенно восстановился, когда инвесторы стали покупать резко подешевевшие акции", - сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
По материалам: ПРАЙМ
 

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