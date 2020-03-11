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Индексы США закрылись падением на 6,3-6,9% на фоне общемирового обрушения бирж
07:52 10.03.2020 |
Индексы США на закрытии биржи в понедельник остались в "красной зоне" с падением в диапазоне 6,3-6,9% на фоне общемирового обрушения бирж, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 6,91%, до 24076,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 6,86%, до 7987,418 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,34%, до 2783,97 пункта.
Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день - 7,79%, которое произошло уже после официального завершения торгов в 16.10 по местному времени (23.10 мск), - на 2013,76 пункта, до 23 851,02.
В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок - Brent и WTI - замедлилось примерно до 20%.
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран.
Кроме того, давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса. Число заболевших по всему миру уже превысило 100 тысяч человек.
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