Финансовые новости
- |
- 06.03.20
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 6 марта снижаются на рисках по распространению коронавируса
08:02 06.03.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, рынки продолжают сдерживать опасения, связанные с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,98% - до 3041,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1919,59 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 2,15%, до 26193,43 пункта, южнокорейский KOSPI сокращался на 2,36% - до 2035,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,54% до 6233 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,99%, до 20692,27 пункта.
"Всё, что у нас сейчас есть, это непонимание того, что произойдёт дальше. Вероятно, потребуется четыре, шесть, восемь недель, пока мы не получим какую-либо полезную информацию по поводу траектории вируса и его реальных экономических последствий", - цитирует агентство Франс Пресс мнение главы Marketfield Asset Management Майкла Шоула (Michael Shaoul).
Распространение COVID-2019 по миру продолжается, практически ежедневно поступают сообщения о первых случаях заражения в новых странах и территориях. Общее количество зараженных приближается к 100 тысячам человек, из которых 80,5 тысячи приходится на Китай. Другие крупные вспышки зафиксированы в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.
Ситуация вокруг болезни и карантинные меры, которые теперь применяются и в Европе, сдерживают ряд секторов, в том числе туристический и производственный, а также сферу торговли. Аналитики ухудшают свои прогнозы по экономическому росту в мире и Китае в частности, а рынки ожидают ослабление монетарной политики крупными ЦБ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды
|Истерики Бужанского и помощь Медведчука. Как Рябошапку заочно отправляли в отставку
|Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова
|Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота 6 марта достигла максимума с 2013 года на сохранении рисков по коронавирусу
|Курс евро к доллару коррекционно снижается 6 марта после заметного роста ранее
|Биржи АТР 6 марта снижаются на рисках по распространению коронавируса
|Индексы США 5 марта вернулись к падению на 3-4% на опасениях по коронавирусу
|Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды
|В феврале международные резервы выросли на 1,3% до $26,6 млрд
Это интересно
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы