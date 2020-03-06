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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи АТР 6 марта снижаются на рисках по распространению коронавируса

08:02 06.03.2020 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, рынки продолжают сдерживать опасения, связанные с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,98% - до 3041,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1919,59 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 2,15%, до 26193,43 пункта, южнокорейский KOSPI сокращался на 2,36% - до 2035,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,54% до 6233 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,99%, до 20692,27 пункта.

"Всё, что у нас сейчас есть, это непонимание того, что произойдёт дальше. Вероятно, потребуется четыре, шесть, восемь недель, пока мы не получим какую-либо полезную информацию по поводу траектории вируса и его реальных экономических последствий", - цитирует агентство Франс Пресс мнение главы Marketfield Asset Management Майкла Шоула (Michael Shaoul).

Распространение COVID-2019 по миру продолжается, практически ежедневно поступают сообщения о первых случаях заражения в новых странах и территориях. Общее количество зараженных приближается к 100 тысячам человек, из которых 80,5 тысячи приходится на Китай. Другие крупные вспышки зафиксированы в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Ситуация вокруг болезни и карантинные меры, которые теперь применяются и в Европе, сдерживают ряд секторов, в том числе туристический и производственный, а также сферу торговли. Аналитики ухудшают свои прогнозы по экономическому росту в мире и Китае в частности, а рынки ожидают ослабление монетарной политики крупными ЦБ.
По материалам: ПРАЙМ
 

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