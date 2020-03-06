Индексы США 5 марта вернулись к падению на 3-4% на опасениях по коронавирусу

Основные фондовые индексы США на закрытии торгов в четверг падали в диапазоне 3-4% из-за опасения трейдеров по темпам распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные бирж.

Днем ранее крупнейшие индексы США, напротив, закончили торги существенным ростом в 3,8 - 4,5 % на фоне известия о мерах поддержки правительства для преодоления эффектов от коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 3,85%, до 26047,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,02%, до 8745,441 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,8%, до 3011,05 пункта.

"Инвесторы вновь начинают беспокоиться по поводу распространения коронавируса вне Китая. Западный мир теперь в некотором плане повторяет сценарий КНР с закрытием школ и объявлением режима ЧС, например, но есть ощущение, что принимать такие меры сейчас поздно", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).

Статистика по заражениям коронавирусом в мире вновь обеспокоила инвесторов. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек. В Италии заболело уже более 3 тысяч человек, во Франции и Германии - около 300 соответственно.

В пятницу трейдеры ожидают статистику от министерства труда страны по безработице в США в феврале. Аналитики ожидают, что безработица осталась на отметке в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 175 тысяч.