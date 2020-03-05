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Биржи США 4 марта закрылись ростом на фоне известия о финансировании борьбы с коронавирусом
07:53 05.03.2020 |
Крупнейшие индексы США закончили торги в среду существенным ростом в 3,8-4,5% в рамках коррекции и на фоне известия о мерах поддержки правительства для преодоления эффектов от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 4,53%, до 27090,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,85% до 9018,090 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,79%, до 3117,28 пункта.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что американские законодатели договорились о выделении администрации США 8,3 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса.
При этом рынки оценивают первые итоги "супервторника".
"Рынки будут расценивать успех Байдена как помощь в том, чтобы исключить худший с их точки зрения вариант - президентство Сандерса", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам BrightSphere Investment Group Криса Никсона Кокса (Chris Nixon Cox).
Поддержали торги и сильная статистика от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Ранее организация сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 183 тысячи, хотя ожидался рост только на 170 тысяч.
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