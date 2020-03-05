Биржи США 4 марта закрылись ростом на фоне известия о финансировании борьбы с коронавирусом

Крупнейшие индексы США закончили торги в среду существенным ростом в 3,8-4,5% в рамках коррекции и на фоне известия о мерах поддержки правительства для преодоления эффектов от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 4,53%, до 27090,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,85% до 9018,090 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,79%, до 3117,28 пункта.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что американские законодатели договорились о выделении администрации США 8,3 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса.

При этом рынки оценивают первые итоги "супервторника".

"Рынки будут расценивать успех Байдена как помощь в том, чтобы исключить худший с их точки зрения вариант - президентство Сандерса", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам BrightSphere Investment Group Криса Никсона Кокса (Chris Nixon Cox).

Поддержали торги и сильная статистика от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Ранее организация сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 183 тысячи, хотя ожидался рост только на 170 тысяч.