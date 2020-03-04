Биржи АТР 4 марта закрылись в основном ростом после снижения ставки ФРС

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом в среду после первого с 2008 года внеочередного решения ФРС резко снизить базовую ставку в стране, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,63%, до 3011,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1895,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,2%, до 26222,07 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,24%, до 2059,33 пункта, японский индекс Nikkei 225 - вырос на 0,08%, до 21100,06 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,71%, до 6325,4 пункта.

ФРС США на внеочередном заседании во вторник снизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне ситуации с коронавирусом. В то же время эксперты отмечают, что на рынках сохраняются опасения относительно способности властей ограничить негативные экономические последствия вспышки коронавируса.

"Несмотря на снижение ставки ФРС для поддержки американских бирж, опасения снова явно заняли главенствующую позицию на рынках. Дополнительное снижение ставки может оказать ограниченную поддержку рынкам", - считает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

В Гонконге инвесторы также отыгрывали принятое вслед за ФРС США решение Валютного управления (HKMA), выполняющего функции монетарного регулятора, понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 1,5% годовых.

В то же время дополнительную поддержку биржевому индексу Южной Кореи оказали данные о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки до 516 с 600 днем ранее.