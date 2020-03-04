Индексы США 3 марта закрылись падением на 3-2,2% из-за резкого ответа ФРС по коронавирусу

Ведущие фондовые индексы США во вторник закрылись серьезным снижением на опасениях инвесторов по ситуации в американской экономике, дополнительное беспокойство рынку добавило резкое и неожиданное понижение ФРС ставки в качестве ответа на эти риски.

После того, как Федеральная резервная система США из-за рисков распространения коронавируса для экономики понизила ключевую процентную ставку, причем сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75%, биржи сначала отреагировали ростом, а далее перешли к резкому падению.

Ситуация напомнила трейдерам 2008 год, когда регулятор прибегал к таким же резким шагам, чтобы спасти экономику.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,96%, до 25911,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3%, до 8683,246 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - также на 2,18%, до 3022,80 пункта.

Ранее доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США (US Treasuries) тоже обновила исторический минимум после внеочередного заседания Федрезерва и снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.50 мск опускалась на 10 базисных пунктов, или на 9% к уровню предыдущего закрытия в 1,088% - до 0,988%, до решения ФРС по ставке показатель рос и находился на уровне около 1,12-1,14%.