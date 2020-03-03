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Биржи АТР закрылись в основном ростом после распродаж на предыдущей неделе
10:51 02.03.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом в понедельник в рамках коррекции после ощутимых распродаж на предыдущей неделе, при этом лидером роста стали биржи Китая, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 3,15%, до 2970,93 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,77%, до 1869,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 26291,68 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,78%, до 2002,51 пункта, японский индекс Nikkei 225 - вырос на 0,95%, до 21344,08 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,77%, до 6391,5 пункта.
В понедельник на биржах АТР отмечается коррекция после того, как на предыдущей неделе рынки оказались под сильным давлением из-за опасений вокруг распространения коронавируса по всему миру. Лидерами роста среди рынков региона в понедельник стали биржи Китая, которые на прошлой неделе потеряли 5%.
При этом, несмотря на коррекционный рост, аналитики отмечают сохраняющуюся неопределенность для бирж и мировой экономики в целом. В субботу в Китае была опубликована неутешительная внутренняя статистика. Так, по официальным данным, на фоне вспышки коронавируса в КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале упал до рекордно низкой отметки в 35,7 пункта с январских 50 пунктов. Показатель оказался значительно ниже ожиданий аналитиков, которые ждали его значения на уровне 46 пунктов.
"В краткосрочной перспективе рынки подвержены значительной неопределенности. Также сохраняется большой риск дальнейшего снижения, учитывая неопределенность вокруг COVID-19", - цитирует агентство Франс Пресс старшего экономиста AMP Capital Investors Шейна Оливера (Shane Oliver).
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