Падение на биржах АТР 28 февраля стало максимальным за последние 16 месяцев

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заметно снизились на торгах в пятницу на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Дневное падение на азиатских биржах было максимальным за последние 16 месяцев, наибольшее сокращение было зафиксировано в сырьевом и энергетическом секторах, отмечает Bloomberg.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific упал на 2,5%.

Японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов опустился на 3,67% и вошел в фазу коррекции, рухнув на 12% относительно максимума, зафиксированного 20 января. Topix также перешел к коррекции, упав за день на 3,65%, или на 14% от рекорда, достигнутого в декабре. Оба индикатора продемонстрировали максимальное недельное падение с февраля 2016 года.

Акции японского производителя электроники Sony рухнули на 3,9%, Hitachi - на 5,8%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota упали на 3,5%. Бумаги SoftBank Group подешевели на 43%.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 3,71%, гонконгский Hang Seng - на 2,42%.

Стоимость поставщика Apple - AAC Technologies Holdings упала на 6,6%, китайского автопроизводителя Geely Automobile - на 6%.

Бумаги нефтяной компании CNOOC подешевели на 4,5%.

Значение южнокорейского индикатора Kospi снизилось на 3,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics снизилась на 3%, LG Electrionics - на 3,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 3,25% и вошел в коррекцию.

Котировки акций National Australia Bank опустились на 3,1%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 4,5%, Rio Tinto - на 3,5%.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 83 тыс. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Премьер министр Японии Синдзо Абэ заявил в пятницу о готовности в случае необходимости принять меры поддержки экономики.

"Если ситуация изменится, мы гарантируем принятие необходимых мер, чтобы вирус не оказал понижательного воздействия на экономику Японии", - передают слова Абэ англоязычные СМИ.

Власти Японии приняли решение о закрытии школ до конца весенних каникул, который приходится на начало апреля. В пятницу оператор парков развлечений Tokyo Disneyland и Tokyo Disney Sea Oriental Land Co. объявил об их закрытии как минимум до 16 марта.

"Я не знаю, сколько продолжится падение на рынке, прежде чем ситуация стабилизируется, - отметил трейдер eWarrant Japan Securities Соитиро Цуцуми. - Если что-то и может остановить это (падение - ИФ), то, возможно, это новости о вакцине или эффективном препарате".

Тем временем розничные продажи в Японии в январе сократились на 0,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, они продемонстрировали снижение четвертый месяц подряд.