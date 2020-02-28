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В мелком опте 27 февраля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро
07:43 28.02.2020 |
27 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 0.1% (-1 коп/л) до 19.88 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.12% (-3 коп/л) до 20.80 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.10% (-2 коп/л) до 19.76 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.88
|-0.06
|-0.18
|-4.23
|Бензин А-95 евро
|20.80
|-0.12
|-0.06
|-3.55
|Дизельное топливо евро
|19.76
|-0.10
|0.04
|-5.14
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