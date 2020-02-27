Фондовые биржи АТР 27 февраля в основном в минусе на рисках коронавируса

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют снижение, трейдеры продолжают отказываться от рисковых активов на фоне распространения коронавируса в Европе и на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.40 EET гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшается на 0,66%, до 26519,65 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,85%, до 2059,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,62%, до 6666,5 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 2,08%, до 21959,75 пункта. В то же время китайские индикаторы в плюсе - индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,57%, до 3004,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 1910,22 пункта.

"Рост числа случаев заражения за пределами Китая определенно повысил риски пандемии. Текущие оценки прибыли пока не учитывают такой риск, и, следовательно, могут быть снижены в дальнейшем", - приводит агентство Рейтер слова главы отдела макростратегии Jefferies Деш Перамунетиллеке (Desh Peramunetilleke).

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии - почти 900, а в Иране превысил 100. В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек.

Коронавирус представляет риски для ряда сфер мировой экономики, таких как транспорт, туризм и торговля. В свою очередь, такая ситуация может повлиять на темпы роста мировой экономики и ВВП Китая, второй по величине экономики мира.