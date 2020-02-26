Биржи Азии продолжают снижаться 26 февраля на рисках вокруг темпов распространения коронавируса

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном опускаются из-за опасений рынков по поводу темпов распространения коронавируса за пределами Китая и связанных с этим рисков для экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% - до 3022,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,79%, до 1927,91 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,49% - до 26760,77 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,05%, до 2081,59 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сокращался на 2,48% - до 6696,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,96%, до 22388,02 пункта.

На фондовых рынках вновь наблюдается волатильность из-за сохранения опасений по распространению коронавируса в мире и его влиянию на мировую экономику. Биржи США вновь закрылись заметным падением - во вторник индексы Уолл-стрит снизились на 2,7-3,1%, в понедельник падение составляло в среднем 3-4%.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает увеличиваться. В Китае их число выросло на 401, до 78 064, в Южной Корее - на 169, до 1 146 человек, в Японии количество подтвержденных случаев заражения составляет 862, из них 691 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В Иране число зараженных достигло, по последним данным, 95 человек.

В последние несколько недель у инвесторов не изменился худший сценарий по коронавирусу, который предполагает распространение болезни и перебои в цепи поставок и мировой экономике, считает старший инвестиционный стратег BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма (Yung-Yu Ma), чьи слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Но эксперт отмечает, что вероятность такого сценария выросла, учитывая статистику по Южной Корее, Японии, Италии и Ирану.

Коронавирус представляет риски для ряда сфер мировой экономики, в том числе перевозок, туризма и торговли, из-за применяемых карантинных мер, в том числе, по ограничению поездок между странами. В свою очередь, такая ситуация может повлиять на темпы роста мировой экономики и ВВП Китая, второй по величине экономики мира. Эксперты прогнозируют, что коронавирус сдержит рост ВВП КНР.