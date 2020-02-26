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Биржи США 25 февраля закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу
07:30 26.02.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов во вторник продолжили резкое снижение на фоне возросших опасений по коронавирусу и его влиянию на экономику.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи, по состоянию на 16.16 местного времени (0.16 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 3,15% - до 27081,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,77%, до 8965,613 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,03%, до 3128,30 пункта.
Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в самом Китае достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся достигло 2 663. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2 459, скончались 34 человека.
"Впервые за последнее время мы, наконец, осознаем тот факт, что эта проблема может продолжаться некоторое время и оказать существенное влияние на экономический рост в Китае, а также, вероятно, в Соединенных Штатах", - цитирует агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле и деривативам Charles Schwab в Техасе Рэнди Фредерика (Randy Frederick).
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