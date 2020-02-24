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Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снизились после двухнедельного роста
13:08 24.02.2020 |
Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 14 по 21 февраля снизился на 1,14%, или на 4,51 пункта до 388,43 пункта.
Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.
В начале указанного периода индекс составлял 392,94 пунктов, в конце - 388,43 пункта.
Наибольший рост показали акции компании "Агротон" (+4,31%), наибольшее падение - акции компании "Милкиленд" (-10,41%).
|Компания
|Цена последней сделки, злотые, 14 февраля
|Цена последней сделки, злотые, 21 февраля
|Изменение стоимости %
|"Кернел"
|49
|48,5
|-1,02
|"Астарта"
|17,95
|17,35
|-3,34
|Coal Energy
|----
|0,12
|----
|"Милкиленд"
|0,48
|0,43
|-10,41
|"Агротон"
|3,71
|3,87
|+4,31
|KSG Agro
|1,17
|----
|----
|Sadovaya
|----
|----
|----
|"Овостар"
|86
|87
|+1,16
|IMC
|12,95
|12,6
|-2,70
|KDM Shipping
|----
|----
|----
Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 7 по 14 февраля повысился на 3,2%, или на 11,67 пункта до 392,94 пункта, повышение наблюдается вторую неделю подряд.
Национальный индекс цен WIG-Ukraine с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта до 380,77 пункта после недельного снижения.
Ранее национальный индекс цен WIG-Ukraine с 17 по 31 января снизился на 3,2%, или на 12,5 пункта, до 375,08 пункта.
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