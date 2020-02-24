Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снизились после двухнедельного роста

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 14 по 21 февраля снизился на 1,14%, или на 4,51 пункта до 388,43 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 392,94 пунктов, в конце - 388,43 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Агротон" (+4,31%), наибольшее падение - акции компании "Милкиленд" (-10,41%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 14 февраля Цена последней сделки, злотые, 21 февраля Изменение стоимости % "Кернел" 49 48,5 -1,02 "Астарта" 17,95 17,35 -3,34 Coal Energy ---- 0,12 ---- "Милкиленд" 0,48 0,43 -10,41 "Агротон" 3,71 3,87 +4,31 KSG Agro 1,17 ---- ---- Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 86 87 +1,16 IMC 12,95 12,6 -2,70 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 7 по 14 февраля повысился на 3,2%, или на 11,67 пункта до 392,94 пункта, повышение наблюдается вторую неделю подряд.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта до 380,77 пункта после недельного снижения.

Ранее национальный индекс цен WIG-Ukraine с 17 по 31 января снизился на 3,2%, или на 12,5 пункта, до 375,08 пункта.