Биржи АТР 24 февраля закрылись в основном снижением на рисках вокруг эпидемии

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно в минусе на сохранении рисков, связанных с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,28% - до 3031,23 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 1,36% - до 1933,36 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,79%, до 2682,88 пункта, южнокорейский KOSPI - на 3,87%, до 2079,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,25%, до 6978,3 пункта.

Японские биржи закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,39% - до 23386,74 пункта.

Распространение коронавируса продолжает оказывать давление на котировки. Вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.

По данным ВОЗ, коронавирус зафиксирован уже в 28 странах. В том числе первые случаи заражения в понедельник выявлены в Кувейте, Бахрейне и Афганистане.

Число зараженных в Южной Корее достигло 833, скончались восемь пациентов, выздоровели 22.