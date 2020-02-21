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Биржи АТР 21 февраля закрылись в основном в минусе вслед за рынками США
11:29 21.02.2020 |
Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно негативной динамикой в пятницу вслед за распродажами на рынках США в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3039,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,12%, до 1907,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,1%, до 27308,81 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,39%, до 23386,74 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,49%, до 2162,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 7139 пунктов.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые индексы в четверг снизились на 0,4-0,7% на внутренних макроэкономических и корпоративных новостях.
Кроме того, инвесторов тревожит ситуация с распространением коронавируса в Южной Корее. По последним данным, в стране заразились уже 156 человек. Выздоровели и выписаны 16 человек, на лечении находятся 139 человек, еще 2707 проходят проверку.
"Беспокойство по поводу нового коронавируса сказывается на рынке", - прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на японском рынке аналитики Resona Bank.
В то же время поддержку рынкам Китая оказали ожидания новых мер властей страны для поддержки экономики после того, как центробанк страны на текущей неделе снизил несколько процентных ставок.
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