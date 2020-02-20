Объем эмиссии акций в Украине благодаря «Укрэнерго» и Альфа-Банку в 2019г вырос в 2,7 раза

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) в 2019 году зарегистрировала 78 выпусков акций на сумму 63,5 млрд грн, тогда как годом ранее суммарных объем 93 зарегистрированных выпусков составил 22,26 млрд грн, говорится в статистике регулятора.

Согласно ей, такой рост был преимущественно обеспечен двумя крупными выпусками: "Укрэнерго" в августе на 37,1 млрд грн в рамках корпоратизации и Альфа-Банка в октябре на 16,5 млрд грн в рамках присоединения Укрсоцбанка.

В минувшем году крупнейшими эмитентами акций стали Сбербанк, ВТБ банк и банк Кредит-Днепр, зарегистрировавшие выпуски акций в рамках докапитализации соответственно на 8,3 млрд грн, 2,6 млрд грн и 2,4 млрд грн.

