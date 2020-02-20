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Биржи США 19 февраля закрылись ростом на фоне макростатистики и новостях о коронавирусе
07:43 20.02.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в среду закрыли торги в "зеленой зоне" после публикации макроэкономической статистики и новостей о снижении опасений по распространение коронавирусу.
По состоянию на 16.15 по Нью-Йорку (0.15 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,40%, до 29348,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,87%, до 9817,180 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 3387,73 пункта.
В среду инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные из США. Так, количество новых домов в США в январе уменьшилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,567 миллиона, что оказалось лучше прогноза аналитиков. Кроме того, число разрешений на строительство в США в январе увеличилось на 9,2% - до 1,551 миллиона.
Некоторого оптимизма рынкам добавили последние новости о коронавирусе. Участники торгов обратили внимание на сообщение о том, что в Китае число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в целом по стране было выявлено 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.
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