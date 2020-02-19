Биржи АТР 19 февраля закрылись в основном ростом на новостях вокруг коронавируса

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно положительной динамикой в среду после новостей о том, что в Китае впервые число излечившихся за сутки превысило число новых зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32%, до 2975,4 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1846,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,5%, до 27530,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,89%, до 23400,7 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,07%, до 2210,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - увеличился на 0,43%, до 7144,6 пункта.

Трейдеры с оптимизмом восприняли новости из Китая, где число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.

В то же время, рынки Китая преимущественно снизились по итогам торгов на фоне неопределенности относительно того, как отразится данная вспышка на экономических перспективах страны.

Определенное влияние на настроения японских инвесторов оказала внутренняя статистика, согласно которой объем экспорта страны в январе сократился на 2,6% в годовом исчислении, хотя эксперты ожидали падения на 6,9%. В то же время импорт упал на 3,6%, аналитики ждали снижения показателя на 1,3%.

Кроме того, по мнению аналитиков, инвесторы в Японии покупали акции компаний на фондовом рынке в рамках коррекции после недавних распродаж. "Инвесторы скупали ценные бумаги после недавнего снижения", - сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).