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Индексы США 18 февраля торговались разнонаправленно на неопределенности по коронавирусу
07:39 19.02.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы по итогам торгов во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, которая стала отражением общей неопределенности в мировой экономике, связанной с продолжением распространения коронавируса.
Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,56%, до 29232,19 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ умеренно рос на - 0,02%, до 9732,472 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500, напротив, упал на 0,29%, до 3370,29 пункта.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса и его влиянием на развитие экономики КНР и мира в целом. Некоторые экономисты уже понизили свои прогнозы роста ВВП Китая, чья экономика является одной из крупнейших, в текущем году на фоне неопределенности относительно того, когда в стране нормализуется обстановка.
Инвесторы также ожидают публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике ФРС после второго подряд сохранения ставки в январе.
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