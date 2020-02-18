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Биржи АТР 18 февраля закрылись в основном в минусе на опасениях вокруг коронавируса
11:30 18.02.2020 |
Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно негативной динамикой на сохраняющихся опасениях относительно негативного влияния нового коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 2984,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 1856,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 1,5%, до 27530,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,4%, до 23193,8 пункта, южнокорейский KOSPI — опустился на 1,48%, до 2208,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,16%, до 7113,7 пункта.
Трейдеры обратили внимание на официальную ежедневную статистику из КНР, согласно которой за прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1886 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, что ниже показателя предыдущего дня. В то же время инвесторы продолжают опасаться, что вспышка окажет негативное влияние на экономику Китая и мира в целом.
"Несмотря на то, что поступающие из Китая данные указывают на замедление роста заболеваемости коронавирусом, его влияние на компании постепенно становится заметным. Также сегодня трейдеры были разочарованы объявлением Apple", — сказал агентству Франс Пресс менеджер Chibagin Asset Management Co. Йошихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).
Американская корпорация Apple заявила в ночь на вторник, что не сможет выполнить намеченный прогноз по прибыли в текущем квартале из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. На этом фоне по итогам торгов подешевели акции технологических компаний Азии — Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) — на 2,9%, Sony Corp — на 2,5%.
В то же время поддержку биржам Китая оказали объявленные ранее не текущей неделе меры властей страны по поддержке экономики. Так, в понедельник Народный банк Китая решил снизить ставку по программе среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF) до 3,15% с 3,25%.
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