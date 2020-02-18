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Биржи АТР 17 февраля закрылись без единой динамики на внутренних новостях
12:08 17.02.2020 |
Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись разнонаправленно в понедельник на новостях о новых мерах властей КНР по поддержке экономики и на слабой статистике из Японии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,3%, до 2983,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,2%, до 1835,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 27959,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,69%, до 23523,24 пункта, южнокорейский KOSPI - опустился на 0,06%, до 2242,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,07%, до 7125,1 пункта.
Инвесторы обратили внимание на решение Народного банка Китая снизить ставку по программе среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF) до 3,15% с 3,25%. Теперь, в четверг инвесторы ждут решения китайского центробанка по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) в надежде на ее снижение. Участники торгов надеются, что принимаемые властями Китая меры помогут ограничить негативное экономическое влияние нового типа коронавируса.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.
В то же время в Японии трейдеры с пессимизмом восприняли внутреннюю статистику, согласно которой ВВП Японии в четвертом квартале 2019 года, по предварительной оценке, уменьшился на 1,6% к предыдущему кварталу, а в годовом исчислении упал на 6,3%. Показатели оказались существенно хуже прогнозов аналитиков. При этом падение показателя в годовом исчислении оказалось самым сильным со второго квартала 2014 года.
"Вполне вероятно, что в январе-марте экономика (Японии - ред.) переживет очередной спад. Китайский коронавирус окажет давление преимущественно на туризм и экспорт, но может также сильно повлиять на внутреннее потребление", - сказал агентству Рейтер научный сотрудник исследовательского института NLI Таро Сайто (Taro Saito).
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